Kommentar zum Klimapaket : Der Spritpreis muss steigen

Wer die Deutschen anreizen will, auf Bus und Bahn sowie Autos mit klimafreundlicheren Antrieben umzusteigen, wird mit einer homöopathischen Erhöhung der Spritpreise keinen Erfolg haben. Und nur das wird das Klimapaket erreichen: Der Einstiegspreis für CO 2 -Emissionen ist viel zu gering, und zu allem Überfluss wird zur Kompensation auch noch die Pendlerpauschale erhöht. Mag Scheuer sich zum Robin Hood der Autofahrer aufspielen, so ist seine Politik doch verlogen. Das Umweltbundesamt rechnet kühl vor, was passieren muss, damit der Verkehr den Sparbeitrag bei den Emissionen bringt, den die große Koalition ihm (zurecht) zugewiesen hat. Wer das nicht will und trotzdem die von Deutschland der Welt versprochenen Klimaziele erreichen will, müsste alternativ die anderen Sektoren stärker an die Kandare nehmen und schon 2030 aus der Kohle ausstiegen. Das kann Scheuer den Menschen im rheinischen Revier und der Lausitz gerne erklären.