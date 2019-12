Analyse zum Generalstreik in Frankreich : Frankreichs Hoffnung ruht auf dem Ritual

Meinung Paris Der Streik gegen die Rentenreform hält das Land weiter im Griff. Doch Regierung und Gewerkschaften verhandeln und wissen um ihre eigenen Schwächen.

Irgendwie sind nach dem Generalstreik alle zufrieden. Die Gewerkschaften, weil rund eine Million Menschen am Donnerstag in ganz Frankreich gegen die von der Regierung geplante Rentenreform demonstriert haben. Zwar wurden auch am Freitag noch Züge und Nahverkehr bestreikt, doch am kommenden Dienstag will man noch einmal massiv auf die Straße, um die Kampfkraft erneut unter Beweis zu stellen. Auch die französische Regierung äußert sich erleichtert, was gleich zwei Gründe hat. Zum einen gab es überraschend wenig Randale, zum anderen war man, auch während der Protest lief, ständig im Gespräch mit den Verantwortlichen auf der Gegenseite. Beides mag sich selbstverständlich anhören, ist angesichts der monatelangen gewaltsamen Demonstrationen der „Gelbwesten“ inzwischen aber eher die Ausnahme. Wohl deshalb lobt Premierminister Éduard Philippe nach dem Streiktag immer wieder die konstruktive Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften.