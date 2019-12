Kommentar zu Klimaprotesten : Rebellion der Kinder

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg ist beim UN-Klimagipfel in Madrid angekommen. Foto: dpa/Andrea Comas

Meinung Madrid Die Klimaaktivistin Greta Thunberg ist beim UN-Klimagipfel in Madrid angekommen. Am Nachmittag hat sie eine große Demonstration durch die Stadt angeführt. Die Welt sollte der Jugend dankbar sein, dass sie nun massiv auf die Straße geht und endlich drastische Schritte fordert, kommentiert Ralph Schulze.

Die Jugend rebelliert. Und dies ist gut so. Wenigstens in Sachen Klimaschutz. Zu lange haben Regierungschefs und Industriekapitäne die Welt mit schönen Erklärungen und Versprechungen eingelullt. Doch auch nahezu drei Jahrzehnte nach der Klimaschutzkonvention von Rio nimmt die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre noch immer zu. Das ist eine katastrophale Bilanz. Und ein klares Scheitern der bisherigen Gipfeldiplomatie.