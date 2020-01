Umleitung über Nordbrücke und Südbrücke : So soll der Verkehr von der Reuterstraße weggeleitet werden

Bonn In Bonn wird es keine Fahrverbote für bestimmte Fahrzeugtypen auf der Reuterstraße und dem Belderberg geben. Stattdessen sollen andere Maßnahmen helfen, die Luftqualität langfristig zu verbessern. Land, Stadt und die Deutsche Umwelthilfe einigten sich auf einen Vergleich.

Bereits vorige Woche hatten sich Vertreter des Landes NRW und der Deutschen Umwelthilfe in einer Vergleichsverhandlung hinter verschlossenen Türen des Oberverwaltungsgerichts Münster auf den Katalog verständigt. Ursprünglich hatte das OVG über eine Berufung der Landesregierung zu verhandeln. Anlass war eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln, das im November 2018 Fahrverbote für die beiden Hauptverkehrsstraßen zur Einhaltung der Grenzwerte von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft für erforderlich erachtet hatte. Im Bemühen um eine Verringerung der Emissionen war die Stadt seitdem nicht untätig, was die Gegenseite nun offenbar kompromissbereiter stimmte als noch vor 14 Monaten in Köln. Viele der Punkte, die sich nun in dem Gesamtkonzept finden, sind bereits in Kraft oder wurden in den vergangenen Monaten öffentlich diskutiert. In Münster fanden sie nun Einzug ins Gerichtsprotokoll.