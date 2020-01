Lina Engrocks fällt für Session aus : Tanzmarie der Bonner Stadtsoldaten verletzt sich bei Auftritt

Bonn Die Tanzmarie der Bonner Stadtsoldaten hat sich bei einem Auftritt so schwer verletzt, dass sie für die Session ausfällt. Der Unfall ereignete sich ausgerechnet in ihrem Heimatort.

Für die Marie der Bonner Stadtsoldaten, Lina Engbrocks, ist die Session vorbei, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat. Die 21-Jährige hat sich bei einem Auftritt so schwer verletzt, dass sie für die nächsten Wochen von den Ärzten eine Zwangspause verordnet bekam. „Ich bin so traurig“, sagt sie, und denkt dabei auch an ihre Kameraden und ihren Tanzoffizier Michael Orth. „Ich will sie doch nicht im Stich lassen. Und der arme Kerl kann wegen mir auch nicht mehr tanzen.“

Der Unfall passierte am vergangenen Samstag, ausgerechnet auf der Bühne in ihrer Heimat Alfter. Nach Volmershoven waren viele Freunde und Bekannte gekommen, um Lina in ihrer ersten Session als Marie tanzen zu sehen. Und es lief auch alles gut, bis eine Hebung nicht hundertprozentig funktionierte. Sie wollte gerade von einer Ecarté, einem Grätschsitz, in dem sie ihr Offizier Michael sie auf beiden Händen trägt, in der Luft in eine Sitzpose umbauen. „Dabei bin ich abgerutscht und mit dem Absatzstiefel so blöd heruntergekommen, dass ich komplett mit dem Fuß umgeknickt bin“, erzählt Lina.