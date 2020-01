Netzwerk im Kranken- und Pflegebereich aufgebaut : Medizinische Hilfe ohne Versicherung

BONN. Sigird Becker-Wirth erhält Verdienstkreuz für ihr Engagement im Verein MediNetzBonn.

Für ihr jahrelanges Engagement in der Flüchtlingsarbeit ist Sigrid Becker-Wirth mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt worden. Bürgermeister Reinhard Limbach überreichte ihr die hohe Auszeichnung am Mittwoch bei einem festlichen Empfang im Alten Rathaus.