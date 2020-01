Diebstahl in der Innenstadt : Bonner Polizei fahndet mit Foto nach Jackendieb

Bonn Die Polizei Bonn hat die Fahndung nach einem Dieb ausgeweitet. Ein Angestellter hatte versucht, den Tatverdächtigen zu stoppen. Doch er entkam. Nun soll ein Foto dabei helfen, den Dieb aufzuspüren.

Mit einem Foto fahndet die Bonner Polizei nach einem mutmaßlichen Dieb. Der bislang unbekannte Mann hatte am 4. November in einem Bonner Bekleidungsgeschäft zwei Jacken gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich gegen 11.30 Uhr in einem Laden an der Marktbrücke.