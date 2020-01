Tempo 30 auf der Reuterstraße : Stadt Bonn schreibt 311 Knöllchen an einem Tag

Auch am Dienstag stand der städtische Blitzer am Rand der Reuterstraße. Das neue Tempolimit soll helfen, Fahrverbote abzuwenden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn. Die Stadt Bonn kontrolliert die neue Geschwindigkeitsbegrenzung an der Reuterstraße konsequent. Allein an einem Tag schrieb die Stadt mehr als 300 Knöllchen. Anwohner reagieren positiv, es gebe weniger Lärm.

Ercan Öszu ist dieser Tage so etwas wie ein menschliches Dezibel-Messgerät. Denn während die Stadt Bonn noch keine Ergebnisse hat, wie sich die neue Tempo-30-Regelung auf der Reuterstraße auswirkt, spürt Öszu die Änderung von morgens bis abends. Sobald die Tür seiner Änderungsschneiderei an der Kreuzung der Argelanderstraße ins Schloss fällt, wird es ruhig im Geschäft. „Das war vor ein paar Tagen noch nicht so“, erzählt er. Aus seiner Sicht habe der Verkehrslärm um 70 Prozent abgenommen. Der Laden im Hochparterre hat noch einfach verglaste Fenster, jedes Hupen, jedes Brummen vorbeifahrender Laster schallt nach drinnen.

Ergebnisse seitens der Stadt und des Landesamtes für Umweltschutz gibt es dazu noch nicht. Der Grund ist simpel: Es ist noch zu früh. Die Messwerte für Stickstoffdioxid, die an der Hartsteinstraße erhoben werden, liegen erst für das dritte Quartal 2019 vor. Und auch die Gesamtresultate der Geschwindigkeitsmessungen lassen auf sich warten, wie Marc Hoffmann vom Bonner Presseamt erläutert. „Die Messung an der Reuterstraße müsste unterbrochen werden, um die Daten zu ermitteln. Deshalb können wir die angefragten Daten erst im Lauf der nächsten Woche übermitteln.“

Der mobile Blitzer des Ordnungsamtes war aber bereits mehrmals vor Ort, vergangenen Mittwoch insgesamt siebeneinhalb Stunden. Die Bilanz für diesen Tag: Von 3622 gemessenen Fahrzeugen waren 311 zu schnell unterwegs. „Die Geschwindigkeitskontrolle findet in diesem Bereich der Reuterstraße – wie schon seit einigen Jahren – in Höhe der Till-Eulenspiegel-Schule statt, weil die Schule eine schutzwürdige Einrichtung darstellt, deren Umgebung als Gefahrenstelle gewertet wird“, heißt es von der Stadt. Ziel sei, dadurch die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg zu erhöhen. Außerdem verweist man darauf, dass Straßenbereiche als Gefahrenstellen anzusehen seien, „wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung aus Gründen des Lärmschutzes oder der Luftreinhalteplanung angeordnet wurde“. Die Bonner Polizei sieht den Abschnitt der Reuterstraße unterdessen nicht als Unfallhäufungs- oder Gefahrenstelle und kontrolliert dort deshalb auch nicht.

Therese Barths kann die Messstelle von ihrer Wohnung aus gut sehen. Die Seniorin lehnt am Dienstagvormittag auf dem Fensterbrett, gerade ist der mobile Blitzer abgezogen. „Die meisten halten sich an das Tempolimit, aber ein paar schwarze Schafe gibt es immer“, erzählt sie. Seit mehr als 50 Jahren wohnt sie in dem Haus, kennt die Reuterstraße noch, als sie nicht vier-, sondern zweispurig war. „Der Verkehr hat natürlich immer mehr zugenommen.“ Und jetzt, erstmals seit Jahrzenten, sei es ruhiger geworden. „Ich kann sogar mal das Fenster nach vorne aufmachen, um zu lüften. Vorher war es dafür viel zu laut.“ Da spritzte auch gerne mal das Wasser von der Fahrbahn bis an die Hauswand. Im Berufsverkehr stauen sich die Autos weiterhin. Was ihr aber aufgefallen ist: Es fahren deutlich weniger Lastwagen. Das ist auch das Ziel der Stadt. Teile des Fernverkehrs sollen großräumig über Nord- und Südbrücke umgeleitet werden.