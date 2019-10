Wegen Reuterstraße und Belderberg : Verhandlungen zu Fahrverboten hinter verschlossenen Türen

Gewohntes Bild auf der Reuterstraße: Autos reihen sich am Freitag in Nähe der Reuterbrücke aneinander.

Bonn Das Land NRW und die Umwelthilfe treffen sich im Januar noch einmal zu einem Vergleichstermin vor Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mehrere Wochen war es still um die Fahrverbote, die auf der Reuterstraße und dem Belderberg drohen.

Mehrere Wochen war es still um die drohenden Fahrverbote auf Reuterstraße und Belderberg, jetzt ist zumindest ein Termin bekannt, an dem die Verhandlungen weitergehen sollen. Für den 14. Januar 2020 hat das Oberverwaltungsgericht Münster zu Vergleichsverhandlungen eingeladen. Dann können die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und das Land Nordrhein-Westfalen noch einmal ihre Argumente tauschen - und möglicherweise zu einem Vergleich finden.

Land und DUH hätten am Donnerstag "ernsthafte, zielführende Vergleichsverhandlungen" zu den Luftreinhalteplänen in zwölf nordrhein-westfälischen Städten, darunter auch Bonn, vereinbart, hieß es am Freitag beim Oberverwaltungsgericht. So hätten beide Parteien in einem Erörterungstermin in Münster beide "übereinstimmend das gemeinsame Ziel betont", baldmöglichst flächendeckend eine Einhaltung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid erreichen zu wollen.