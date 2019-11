Bauarbeiten in den nächsten Tagen : Bahnen zwischen Köln und Bonn fallen aus

Bonn/Region Aufgrund von Bauarbeiten auf den Bahnlinien der RB 48, RB 26 und dem RE 5 kommt es in den kommenden Tagen zu Ausfällen zwischen Köln, Brühl und Bonn.

Die Linie RB 48 stellt ihren Verkehr zwischen Brühl und Bonn-Mehlem am kommenden Samstag und Sonntag, 2. und 3. November, aufgrund von Bauarbeiten an der Strecke komplett ein. Auch an Allerheiligen, 1. November, sowie am Montag und Dienstag, 4. und 5. November, wird es zu einzelnen Ausfällen des RB 48 auf dem genannten Streckenabschnitt kommen. Dies teilte das Unternehmen „National Express“ am Donnerstagabend mit.