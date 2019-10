Zukunft unklar : Neubau des Bonner Stadthaus im Gespräch

Bonn Das Bonner Stadthaus soll bleiben, wo es ist. Das ist die Meinung von Oberbürgermeister Ashok Sridharan. Er ist offen für eine Sanierung oder einen Neubau.

Oberbürgermeister Ashok Sridharan hat sich am Dienstagnachmittag bei einer Personalversammlung zur Zukunft des Stadthauses geäußert. Pressesprecherin Monika Hörig bestätigte am Mittwoch, dass der OB einen Neubau der Verwaltungszentrale „auf der grünen Wiese“ ablehne. „Daher beschränkt sich die Möglichkeit auf die Sanierung des bestehenden Stadthauses oder den Abriss und Neubau an gleicher Stelle, da keine anderen, zentral gelegenen Grundstücke in ausreichender Größe vorhanden sind“, teilte Hörig mit.