Einsatz von Überwachungstechnik : Klau auf Bonner Baustellen bleibt ein Problem für die Unternehmen

Bonn Handwerker beklagen Diebstähle auf Bonner Baustellen. Dabei ist die Aufklärungsquote gering. Unternehmen setzen zum Schutz auf professionelle Überwachungstechnik.

Die Gelände sind oft groß und unübersichtlich. Werkzeug, Baumaterial und Maschinen liegen herum. Eine ideale Gelegenheit für Diebe – und die nutzen sie in Bonn reichlich. 2018 schlugen sie laut Polizeistatistik rund dreimal pro Woche auf den Baustellen der Stadt zu. Die Aufklärungsquote ist niedrig, die Täter sind oft schon über alle Berge, bevor der Diebstahl überhaupt bemerkt wird. Doch die Bauträger wehren sich: Immer öfter setzen sie Videoüberwachungssysteme oder Wachdienste ein.

„Die Diebstähle stellen ein großes Problem dar“, erklärt Thomas Radermacher, der Kreishandwerksmeister Bonn-Rhein-Sieg. Er hat den Eindruck, dass die Anzahl der Taten in den vergangenen Jahren dramatisch zugenommen hat. Auch seien die Diebe dreister geworden: „Früher kam es vor – wenn auch selten – dass nachts auf Baustellen abgeschlossene Werkzeug- und Materiallager der Firmen aufgebrochen und ausgeräumt wurden.“ Heute würden die Diebstähle auch tagsüber verübt; nicht einmal bereits eingebautes Material sei vor den Tätern mehr sicher.

Videokameras und Sicherheitsdienste im Einsatz

Die Täterprofile sind, ebenso wie die gestohlenen Gegenstände, vielseitig. „Es kommen Tatverdächtige infrage, die bei günstigen Gelegenheiten abgelegte Werkzeuge entwenden“, so Rott. Es gebe aber auch überregional agierende Täter, die es auf hochwertige Werkzeuge oder Baumaschinen abgesehen hätten. Dazu kämen Metalldiebe, welche die Beute bei örtlichen Schrotthändlern zu Geld machten. „Ansonsten bietet das Internet Absatzmöglichkeiten“, erklärt Rott. Um sich vor den Diebstählen zu schützen, greifen viele Bauträger auf professionelle Überwachungstechnik zurück. Auf der Baustelle des Projekts „Schumanns Höhe“ in Endenich stehen gut sichtbare „Watchtower“. Dabei handelt es sich um auf Masten montierte Videokameras.

Auch auf der Baustelle zum Projekt Neuer Kanzlerplatz an der Reuterbrücke kommt ein professionelles Videoüberwachungssystem zum Einsatz. „So kann die Baustelle gar nicht erst von einer unbefugten Person betreten werden, ohne dass der Sicherheitsdienst in kürzester Zeit informiert wird“, erklärt der Bauträger Art-Invest Real Estate. Die Firma entschied sich zur Installation des Systems, nachdem ab und an Eisen gestohlen wurde. Nun gebe es keine Vorfälle mehr.