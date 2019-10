Kommentar zum Stadthaus in Bonn : Wir brauchen Entscheidungen

Meinung Bonn Politik und Verwaltung haben tiefgreifende Entscheidungen zur Zukunft des Stadthauses, aber auch der Oper zu treffen. Die sollten aber nicht auf die lange Bank geschoben werden, meint GA-Redakteur Philipp Königs.

Die Stadtverwaltung mit ihrem Chef Ashok Sridharan und die Kommunalpolitik stecken in einem gehörigen Dilemma. Sie haben tiefgreifende Entscheidungen zu treffen, die keinen langen Aufschub mehr dulden. Das Stadthaus ist in keinem guten Zustand, die Zukunft der Oper an der Kenndybrücke ist ebenso zu klären. Beides sind Großprojekte, die erhebliche Kosten verursachen werden. Und: Die logistischen Herausforderungen sind besonders beim Stadthaus immens und nur mit zeitlichem Vorlauf zu stemmen, egal ob es auf Sanierung oder Neubau hinauslaufen wird.

Wo ist in Bonn Platz für 1500 städtische Bedienstete, möglichst an einem gemeinsamen Ort? Diese Frage sucht nach einer Antwort, die leichter zu finden wäre, wenn die Sanierung – Hochhausturm für Hochhausturm – im laufenden Betrieb erfolgte und weniger Mitarbeiter ein Provisorium benötigten. Dass jetzt keine Beschlüsse gefasst werden, ist in gewisser Weise verständlich, sieht man doch am Beispiel der Beethovenhalle, was eine unausgegorene Planung für gravierende Folgen für Bauzeit und Kosten haben kann.