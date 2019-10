Bauarbeiten in Buschdorf und Tannenbusch : Busse ersetzen Bahnen der Linien 16 und 63 in Bonn

Eine Bahn der Linie 16 an der Haltestelle in Hersel.

Bonn Bauarbeiten zwischen Buschdorf und Tannenbusch Mitte sorgen im Oktober für einige Änderungen im Bahnverkehr der Stadtwerke Bonn. Wie diese aussehen und wo ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet wird, lesen Sie hier.

Wie die SWB mitteilen, beginnen die Arbeiten am Samstag, 12. Oktober, gegen 3.30 Uhr, und werden am Sonntag, 27. Oktober, beendet. In diesem Zeitraum endet die Linie 16 aus Köln kommend bereits an der Haltestelle „Hersel“ und fährt von dort aus wieder in die Domstadt zurück. Die von Bad Godesberg kommende Linie 63 wird verdichtet und ersetzt so zwischen Bad Godesberg und „Tannenbusch Mitte“ die entfallenen Fahrten der Linie 16. Zwischen „Hersel“ und „Tannenbusch Mitte“ richten die SWB einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.