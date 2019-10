Tatverdächtiger nach Bränden festgenommen : 25-Jähriger soll Feuer im Bonner Stadthaus gelegt haben

Bonn Ein 25 Jahre alter Mann steht im Verdacht, mindestens einen der beiden Brände, die am vergangenen Montag und Donnerstag für Großeinsätze im Bonner Stadthaus sorgten, gelegt zu haben. Dort arbeitete der Mann als Reinigungskraft.

Nach den beiden Bränden am vergangenen Montag und Donnerstag im Bonner Stadthaus hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt und festgenommen. Wie die Ermittler berichten, steht der 25 Jahre alte Mann im Verdacht, den Brand am vergangenen Donnerstag gelegt zu haben. Ob er auch mit dem Brand am Montag in Verbindung gebracht werden kann, muss noch ermittelt werden.