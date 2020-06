Angebote in der Stadt und am Rhein : Stadt Bonn schafft Alternative zu Pützchens Markt

Angebote in der Stadt und am Rhein

Bonn Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Stadt Bonn Pützchens Markt in diesem Jahr abgesagt. Einzelne Fahr- und Spielgeschäfte sowie Buden in der Stadt soll es trotzdem geben - bereits zeitnah.

Pützchens Markt kann in diesem Herbst nicht stattfinden, auf Fahrgeschäfte sowie Süßigkeitenstände müssen die Bonner in diesem Jahr jedoch trotzdem nicht verzichten. Am Rheinufer und in der Bonner Innenstadt soll es in den Sommerferien Karussells, Spielgeschäfte sowie einige kleine jahrmarkttypischen Süßigkeitenstände geben. Das hätten Gespräche mit dem Schaustellergewerbe in Bonn ergeben, teilte die Stadt mit.