Tierschutz in Bonn : Jäger retten Rehkitze mit Drohne vor Traktor-Tod

Bonn Die Jägerschaft Bonn setzt neuerdings eine Drohne ein, um Wiesen vor der sogenannten Mahd nach jungen Rehen abzusuchen. So konnten schon viele Tiere gerettet werden.

Manchmal ist die Gefahr bis zu 15 Metern breit. Dann gibt es für die Tiere kein Entkommen. Unerbittlich fressen sich die Messer am Mähwerk des Traktors durch die Wiesen und mähen alles nieder, was ihnen in den Weg kommt – auch mal ein Rehkitz oder einen Fasan.

„Wenn das Mähwerk so breit ist, haben die Tiere keine Chance zu flüchten“, sagt Lutz Schorn, Vorsitzender der Bonner Jägerschaft. „Die Kitze schaffen es dann nicht, zur Seite zu springen.“ In den ersten drei Wochen ihres Lebens setzen die jungen Tiere ohnehin auf den „Duckeffekt“. Statt zu flüchten, verlassen sie sich auf ihre Tarnung und darauf, den Kopf einzuziehen. „In dieser Zeit säugt die Mutter sie noch“, erklärt Schorn. „Sie sind noch keine Fluchttiere.“ Bei natürlichen Feinden wie dem Fuchs funktioniert das gut, auch weil er und andere Räuber sie kaum wittern können. Nur vor den Traktoren sind sie so nicht sicher. „Die zerlegen dann schon mal ein Kitz“, sagt Schorn. Schätzungen würden davon ausgehen, dass dieses Schicksal in Deutschland jedes Jahr bis zu 100 000 Kitze trifft.

Damit das nicht passiert, hat die Jägerschaft seit Kurzem eine Drohne mit einer Wärmebildkamera. Bisher suchten die Mitglieder die Wiesen zu Fuß ab. Wenn im Mai oder Juni das erste Mal gemäht wird, haben die Rehe gerade Nachwuchs bekommen. Wenn sie vorhaben, Heu zu machen, rufen die Landwirte bei dem Jäger an, der in dem Gebiet jagt. Die Jäger posten den Termin dann in einer Whatsapp-Gruppe. In der Kitzretter-Gruppe sind Jäger und Nichtjäger, die dann ausrücken, um die Wiese abzusuchen, bevor sie gemäht wird. „Aber je nachdem wie hoch das Gras ist, hat man wenig Erfolg“, sagt Schorn. Mit der Drohne soll sich das ändern. Gleich beim ersten Einsatz zeigte das Display der Kamera zwei rote Punkte. Schorn und seine Helfer konnten zwei Kitze aus der Wiese in Alfter bergen. „Es ist schon eine Gefühlsexplosion, wenn man eins findet“, sagt Schorn. In der vergangenen Woche haben sie wieder Tiere in einer Wiese in Lengsdorf gefunden.