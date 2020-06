Kongresse in Bonn : WCCB plant Neustart nach Corona-Pause

Hohe Verluste

Bonns Kämmerin muss nach derzeitigem Stand mindestens mit 20,6 Millionen Euro Belastungen aus kommunalen Unternehmen in Folge der Corona-Krise rechnen. Das geht aus einer internen Mitteilung der Verwaltung hervor, die dem GA vorliegt. In dem Papier wurden die Erwartungen mit den Verlusten bis Ende April gegenübergestellt. Den größten Anteil haben mit rund zehn Millionen Euro die Stadtwerke Bonn im Verkehrssektor. Dort schlagen ausgefallene Ticketverkäufe und ruhende Abos in der Zeit des Lockdowns zu Buche. Vier Millionen Euro Verlust drohen bei der Energiesparte durch geringere Abnahmemengen und Insolvenzen von Unternehmen bei gleichzeitig langfristigem Energieeinkauf. Jeweils Ausfälle von zwei Millionen Euro entstehen bei der City Parkraum GmbH, nachdem viele Parkhäuser wochenlang geschlossen waren, sowie bei der Entsorgungssparte voraussichtlich durch sinkende Mengen an Gewerbemüll. Welche Kosten der Tourismus- und Congress GmbH durch die Absage von Rhein in Flammen und der Beteiligung an der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin entstehen, ist noch nicht absehbar.