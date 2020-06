29-Jähriger wurde mit Haftbefehl gesucht : Polizei stellt mutmaßlichen Ladendieb am Friedensplatz

Bonn Die Bonner Polizei hat am Samstagabend einen 29-Jährigen wegen Ladendiebstahls festgenommen. Als die Beamten die Personalien des Mannes überprüften, stellten sie fest, dass dieser mit Haftbefehl gesucht wurde.

In Bonn hat die Polizei am Samstagabend einen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Wie die Behörde am Montagmorgen mitteilte, war der 29-jährige Mann in einem Supermarkt am Friedensplatz auf frischer Tat von Angestellten beim Diebstahl ertappt worden.