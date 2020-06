Kommentar zur Viktoriabrücke : Fast pünktlich

Meinung Bonn Die Sperrung der Viktoriabrücke hat nicht solange gedauert wie gedacht. Eine gute Leistung des Tiefbauamts, kommentiert unser Autor. An anderen Stellen müssen Bonner länger warten.

Baustellenkoordinator in Bonn zu sein, ist ein undankbarer Job. Egal, welche Route man sich durch die Stadt aussucht: Mindestens eine Baustelle – ob am Kanal, an einer Brücke oder der Autobahn – begegnet einem garantiert. Wem dabei schon der Kopf raucht, der kann sich vorstellen, welche Gedanken sich die Frau oder der Mann machen muss, der sich die Umleitungsstrecken für die ganze Stadt überlegt. Ob es diesen Job wirklich im Stadthaus gibt – keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es aber ein Baustellenmanagement, das sich darum kümmert. Mal mehr, mal weniger erfolgreich.