Kommentar zum Plastik-Verbot : Mehr Mehrweg

Meinung Berlin Die Bundesregierung hat am Mittwoch ein Verbot von Einweg-Kunststoff beschlossen. Das reicht allerdings nicht, kommentiert unser Autor. Es muss sich etwas Grundsätzliches ändern – auch beim Konsumenten.

Gut schmeckt sie, die Bratwurst. Und jetzt noch den Plastikteller wegknurspeln. Macht niemand? Nicht direkt. Aber nach einigen Jahren mag es durchaus passieren, dass Bestandteile des alten Kunststoffgeschirrs über den Umweg leckerer Doraden in die Mägen der Gourmets gelangen. Manche Plastikprodukte werden als abbaubar oder gar biologisch abbaubar beworben. Das Versprechen lautet: Dieses Material verschwindet einfach. Tut es aber nicht. Es zerkrümelt nur. Und Millionen Tonnen davon schwimmen in Flüssen, Seen und Ozeanen herum, wo sie in die menschliche Nahrungskette geraten.