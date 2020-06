Kommentar zum Lockdown in Gütersloh : Widersprüche

Meinung Gütersloh Die Verantwortlichen haben mehrere Tage lang gezögert. Jetzt müssen sich die Bürger in den Kreisen Gütersloh und Warendorf doch für mindestens eine Woche einschränken. Warum wurde nicht schneller durchgegriffen? Ein Kommentar.

Nun also doch. Nachdem die Verantwortlichen mehrere Tage lang gezögert haben, müssen sich die Bürger in den Kreisen Gütersloh und Warendorf für mindestens eine Woche einschränken. Kino- und Museumsbesuch sind gestrichen, Bars und Kneipen schließen, die Kontaktbeschränkungen greifen wieder. Schulen und Kitas waren in Gütersloh ohnehin schon geschlossen, in Warendorf sind sie es ab Donnerstag.