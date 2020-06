Kommentar zur Fleischbranche : Seltene Gelegenheit

Die Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche stehen nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies einmal mehr in der Kritik. Foto: grafik/DPA

Meinung Berlin Der Corona-Ausbruch bei Tönnies zeigt einmal mehr: Die Arbeitsverhältnisse in der Fleischbranche müssen sich ändern. Ebenso muss das Tierwohl gefördert werden. Jetzt liegt es an Verbrauchern, Landwirten und Handel, eine wirkliche Änderung zu erzielen, kommentiert unser Autor.

Europas größter Fleischbetrieb kündigt nun als Reaktion auf den Covid-19-Ausbruch in Gütersloh einen Schwenk an, der wegführen soll von der Billigproduktion hin zu mehr Tierwohl und faireren Arbeitsbedingungen in Schlacht- und Zerlegebetrieben. Selbst Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die sich bisher nicht gerade als Speerspitze der Bewegung hervorgetan hat, stellt sich nun hinter die Forderung nach einer Abgabe für das Tierwohl. Und unter den Sozialpolitikern im Bundestag wächst der Wille, die Ausbeutung von ausländischen Arbeitern in der Branche zu unterbinden. Nun müssen den Ankündigungen Taten folgen.