Kommentar zu den weltweiten Flüchtlingszahlen : Ritual der Not

Meinung Genf Die Vereinten Nationen haben einen historischen Höchststand festgestellt: Fast 80 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Das spiegelt ein jährlich wiederkehrender Spiegel politischer Unfähigkeit, kommentiert der GA-Chefredakteur.

Und Europa? Die Bilder von überfüllten Flüchtlingslagern oder sinkenden Schiffen voller hilfloser Menschen sind in den vergangenen Wochen nicht mehr so häufig zu sehen gewesen. Das Thema Corona drängte in den Vordergrund. Das heißt nicht, dass es diese Bilder nicht mehr gibt. Im Gegenteil. Über 80 Millionen Menschen sind derzeit auf der Flucht, leben in Lagern oder Behelfsunterkünften. Was von diesen Menschen nach Europa und dann nach Deutschland kommt, ist eher ein sehr kleiner Teil, denn die meisten Menschen bleiben in der Nähe ihrer Heimat. Sie wollen möglichst schnell zurück. Die Weltgemeinschaft bekommt das Thema nicht in den Griff. Sie scheitert daran, wenigstens die politisch vermeidbaren Fluchtbewegungen einzudämmen. Europa selbst macht eine jämmerliche Figur und tut alles, die Grenze für möglichst viele Flüchtlinge zu schließen. Die Gemeinschaft kann sicher nicht allen helfen, aber sie tut weniger als sie könnte, um den inneren Frieden und eine angespannte Ruhe nicht zu gefährden. Das steht im Widerspruch zu den Werten, die immer gerne bemüht werden, wenn das Verbindende des Kontinents beschworen werden soll.