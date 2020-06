Kommentar zum FC-Trainer Markus Gisdol : Eine herausragende Leistung

Meinung Köln Markus Gisdol beweist, dass ein Mensch nicht nach seinem vorauseilenden Ruf zu beurteilen ist. Der Trainer des 1. FC Köln hat durch seine Arbeit beim FC eine Leistung hervorgebracht, die angesichts der aussichtslosen Lage kaum vorstellbar war, kommentiert unser Autor.

Der FC-Vorstand und Sportchef Horst Heldt werden Gisdol in der Form für seine Verdienste auszeichnen, dass sie ihm über die automatische Verlängerung seines Vertrages um ein Jahr hinaus noch vor Beginn der neuen Saison ein längerfristiges Arbeitspapier ausstellen. Ganz sicher der verdiente Lohn und ein Beweis des Vertrauens, das die Verantwortlichen in den 50-Jährigen setzen. Gisdol wird es zu schätzen wissen und als Auftrag verstehen, den FC in der Bundesliga zu etablieren. Es ist die nächste große Herausforderung für ihn in Köln und vermutlich eine noch größere als dieser schon extrem schwierige Klassenerhalt für den Aufsteiger.