Kommentar zu Seehofers Reaktion auf die Krawalle : Auf dünnem Eis

Natürlich ist der Bundesinnenminister in besonderem Maße gefragt, wenn die Stuttgarter Innenstadt von einer beispiellosen nächtlichen Gewaltwelle überrollt wird und es sich dabei erkennbar um das Beispiel für einen nationalen Trend handelt. Dann ist ein erfahrener Politiker wie Horst Seehofer eigentlich gut beraten zu denen zu gehören, die zur Deeskalation beitragen. Er hätte also an die Gemeinsamkeit der Demokraten appellieren, sich vor die Polizisten stellen, die Justiz zu klaren Antworten aufrufen können. All das hat er gemacht.