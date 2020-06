Kommentar zur Industriepolitik der Bundesregierung : Desaströses Zeugnis

Meinung Berlin In der Corona-Krise werden den Unternehmen schmerzlich bisherige Versäumnisse bewusst. Die Verantwortung tragen teils die Manager selbst, doch auch die Politik hat viele Weichen zu spät gestellt. Altmaiers Industriestrategie braucht ein Corona-Update, kommentiert unser Autor.

Die Klagen der Industrie über bürokratische Hürden und eine hohe Abgaben- und Steuerlast sind nicht neu. Doch das, was der Deutsche Industrie- und Handelskammertag da an Stimmungen in seiner jüngsten Umfrage zusammengetragen hat, ist alles andere als gewöhnlich. Noch bevor die Corona-Krise die deutsche Wirtschaft mit aller Härte traf, also in einer Phase nahe der Vollbeschäftigung mit ein paar wenigen Zeichen konjunktureller Eintrübung, verteilten die deutschen Manager die schlechtesten Noten für den hiesigen Standort seit zwölf Jahren.