Kommentar zur Entwicklung in Beuel-Ost : Letzte Chance für Gutachter

Kommentar zur Entwicklung in Beuel-Ost

Meinung Auch die Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzepts für eine Quartiersentwicklung im Beueler Osten überzeugt nicht wirklich. Es bleibt Stückwerk, das große Ganze fehlt.

Nachdem im Frühjahr der erste Aufschlag der Gutachter für Ernüchterung gesorgt hat, überzeugt auch die Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzepts für eine Quartiersentwicklung im Beueler Osten nicht wirklich. Es bleibt Stückwerk, das große Ganze fehlt. Und was auffällt: Der Gutachter argumentiert vorwiegend im Konjunktiv – seinen Worten fehlen Überzeugung und Leidenschaft. Der Vorwurf, das Quartier habe kein Profil, fällt leider wie ein Echo auf die Präsentation seiner Ideen zurück.

Dieses Fazit fällt hart aus. Aber deutliche Worte sind erforderlich, wenn das Projekt noch erfolgreich sein will. Seit einem Jahr arbeiten die Gutachter an ihrer Expertise und das Ergebnis ist mehr als mager. Dass die Beueler Bezirksverordneten sich nach dem Vortrag nicht zu Wort gemeldet haben, lässt eigentlich nur eine Interpretation zu: Sie haben die Hoffnung vielleicht schon aufgegeben, über diesen Weg den Beueler Osten zukunftsfähig zu machen. Lediglich der scheidende Bezirksbürgermeister wagte sich aus der Deckung und äußerte Zweifel am Gelingen.