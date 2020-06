Kommentar zum Fleisch-Gipfeltreffen: Marktversagen 

Die allerwenigsten Schweine werden in Deutschland so gehalten. Foto: dpa/Uwe Anspach

Meinung Die Lobbyvertreter von Handel und Fleischindustrie werden heftig gegähnt haben. Vieles auf diesem Gipfel haben sie schon oft gehört. Julia Klöckner muss endlich handeln, sonst wird das Marktversagen in der Fleischindustrie zum Politikversagen.

Gipfeltreffen – das hört sich gut an und klingt nach Entscheidungen. Die hat es natürlich nicht gegeben. Zwar saßen Vertreter vieler Beteiligten und Gruppen am Tisch. Aber die Ergebnisse klingen in keinem Fall neu: Man will prüfen, man wirbt, man appelliert und droht ein wenig. Die Lobbyvertreter von Handel und Fleischindustrie werden heftig gegähnt haben.