Auswirkungen der Corona-Epidemie : Pfleger aus Osteuropa bleiben zu Hause

Bonn Während der Corona-Krise kommen kaum Helfer aus Ländern wie Polen oder Montenegro. Für viele Pflegebedürftige ist das ein großes Problem, auch für eine 63-Jährige aus Lengsdorf.

Anneliese M. (Name der Redaktion bekannt) ist mit ihren Nerven am Ende. Gerade ist sie wieder einmal gestürzt. „Ich kann mich einfach nicht mehr aus eigener Kraft auf den Beinen halten“, erzählt die 63-jährige Lengsdorferin. Seit mehr als 20 Jahren ist sie auf professionelle Unterstützung angewiesen, um trotz ihrer MS-Erkrankung selbstständig im eigenen Haus zu leben. Bisher war das auch kein Problem.

Seit Jahren kamen abwechselnd zwei Frauen aus Montenegro. „Wir haben uns vor langer Zeit kennengelernt und die Chemie hat zwischen uns sofort gestimmt“, sagt Anneliese M. und lächelt, als sie von ihren Freundinnen spricht. Doch seit den Einreisebeschränkungen aufgrund der Pandemie ist Anneliese M. todunglücklich in ihrem Zuhause.

Ihre Helferinnen können nicht mehr die Grenzen passieren. „Ich habe mittlerweile von einer Agentur vier verschiedene Pflegerinnen zugewiesen bekommen. Aber keine war in der Lage mich so zu pflegen, wie es notwendig ist“, erzählt sie leise. „Ich fühle mich so alleine und hilflos. Niemand interessiert sich offenbar für die Probleme von Pflegebedürftigen“, ergänzt sie resigniert.