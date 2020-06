Streit um 4,3 Millionen Euro : Sridharan wurde nicht über Vertragsrisiko bei Urban Soul informiert

Bodenarbeiten

In einer Excel-Tabelle der Stadt sind die umstrittenen Abrechnungen aufgelistet. Einige will die Kommune nicht als Residualkosten gelten lassen. So rechnet der Investor 224.000 Euro für den „bautechnischen Anschluss an die Cassius-Bastei“ ab, bei dem es wohl um eine Spundwand geht, auf die man gestoßen war. Das sei „zur Abgrenzung der Nachbarbebauung in einer innerstädtischen Lage“ aber normal und vom Investor zu tragen, so die Stadt. Anderes Beispiel: 319 000 Euro will der Investor für eine zusätzliche Böschungssicherung vom Kaufpreis abziehen. „Störschichten im Boden“ seien aber ein „normales Baugrundrisko“, hält die Stadt dagegen und lehnt die Kostenübernahme weiterer Maßnahmen für knapp 200.000 Euro in diesem Zusammenhang ab.