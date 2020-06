„Zu wenig Kunden“ : VR-Bank Bonn schafft Service und Beratung in mehreren Filialen ab

Bonn Die VR-Bank Bonn hat ihre in der Corona-Krise geschlossenen Bad Godesberger Filialen in Mehlem und Lengsdorf wieder geöffnet. Andere Filialen werden allerdings nicht wie gewohnt öffnen. Die Bank begründet den Schritt mit rückläufigen Kundenzahlen.

Wie die VR-Bank am Freitag mitteilte, gibt es für die Filialen Brüser Berg, Plittersdorf und Godesberg-Stadtmitte Änderungen. In der Filiale Brüser Berg sei künftig nur noch Selbstbedienung an Geldautomat und Kontoauszugsdrucker möglich. Der Überweisungsbriefkasten werde täglich geleert. Für Service und Beratung stünden die Filialen in Lengsdorf, Witterschlick und Alfter sowie die Hauptstelle in Duisdorf zur Verfügung.