Musik vor Seniorenheimen : Hennefer Bläserchor gibt sein 100. Corona-Konzert

Ständchen am Seniorenheim: Heike und Peter Waidelich beim 100. Bläsergruß des evangelischen Bläserchors am Hennefer Helenenstift. Foto: Ingo Eisner

Hennef Seit Beginn des Corona-Shutdowns gibt der evangelische Bläserchor regelmäßig kleine Open-Air-Konzerte. Die Musiker erfreuen am liebsten die Bewohner von Seniorenheimen.

Musikalische Grüße in kleiner Besetzung

So entwickelte er die Idee, in kleinen Besetzungen regelmäßig musikalische Grüße der Kirchengemeinde zu den Menschen zu senden, die gerade zu Hause bleiben müssen.

Auftritte jeden Mittwoch und Sonntag

Erster Bläserchorgruß kam kurz nach dem Lockdown

Der erste Bläsergruß wurde von den drei Mini-Ensembles am 22. März vor der Christuskirche, an der Curanum-Residenz und am Kurhaus am Park zeitgleich überbracht. „Es gab auch kleine Konzerte zu Ostern und Pfingsten und wir gestalteten zudem die Tauffeier an der Sieg“, so Waidelich.