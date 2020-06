Feuerwehreinsatz in Bonn : Arbeiter entdecken Gasleck an SWB-Baustelle in Auerberg

Arbeiter entdecken Gasleck an SWB-Baustelle in Auerberg

Bonn Im Bereich einer Baustelle an der Helsinkistraße in Auerberg tritt Gas aus. Die Stadtwerke haben die Feuerwehr alarmiert.

Gegen 12.10 Uhr am Dienstag haben Mitarbeiter auf einer Baustelle der SWB Gasgeruch wahrgenommen. Den Bereich an der Helsinkistraße/Ecke Luxemburger Straße in Auerberg haben sie gesichert, teilt die SWB mit. BonnNetz wechselt in der Helsinkistraße Gas- und Wasserleitungen aus. Pressesprecherin Veronika John sagt: „Die Feuerwehr ist alarmiert.“ Mit den Rettungskräften soll über weitere Maßnahmen entschieden werden.