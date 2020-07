Einzelhandel kritisiert Verwaltungsaufwand : Bonner ändern ihr Kaufverhalten trotz Mehrwertsteuersenkung nicht

Bonn Seit dem 1. Juli zahlen Verbraucher statt 19 Prozent nur noch 16 Prozent Mehrwertsteuer. Doch die Bonner verändern ihr Kaufverhalten nicht. Jetzt äußert der Einzelhandel Kritik, weil der Verwaltungsaufwand hoch ist.

Zahlreiche Menschen laufen durch die Innenstadt. Viele tragen volle Einkaufstaschen, betreten damit das nächste Geschäft. In den Schaufenstern prangen groß und deutlich lesbar die Worte: Mehrwertsteuersenkung, alle Preise gesenkt. Seit dem 1. Juli zahlen Verbraucher statt 19 Prozent nur noch 16 Prozent Mehrwertsteuer . Der Hintergrund dieser Senkung: Die Bürger sollen nach dem Corona-Lockdown wieder in die Läden gelockt werden.

Die vollen Innenstädte lassen Vermutungen aufkommen, dass die Senkung der Mehrwertsteuer das bewirkt, was die Politik erreichen wollte. „Die paar Cent, die man spart, merkt man nicht“, sagt jedoch die 29-jährige Jasmin Olzem. Neue Kleidung habe sie sowieso gebraucht. „Die Senkung finde ich eher albern. Viele leben jetzt nach dem Motto: Ich spare mich reich, dabei sind das nur wenige Euro“, sagt auch Vanessa Farhang, die eine Tüte vom Media Markt in der Hand hält. Für den Bonner Einzelhandel ist die Senkung der Mehrwertsteuer zudem ein großer bürokratischer Aufwand. „Die Steuersenkung ist eine nicht ernstzunehmende Aktion. Dem Handel bringt sie Verwaltungskosten“, sagt Jannis Vassiliou, Vorsitzender des Einzelhandelsverbandes Bonn Rhein-Sieg Euskirchen (EHV). „Besser wäre es, die Lohnsteuer zu senken, damit der Verbraucher mehr freies Geld zur Verfügung hat und die Betriebe weniger Kosten haben“, so Vassiliou. Gabriela Müsseler ist Geschäftsführerin des Familienunternehmens Südstrand an der Friedrichstraße. Die Senkung der Mehrwertsteuer wird bei ihr im Laden an der Kasse abgezogen.