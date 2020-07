Kommentar zu Kirmesbuden in Bonn : Kirmes in Corona-Zeiten

Meinung Nach der Absage von Pützchens Markt will die Stadt Bonn eine Alternative schaffen. Schausteller sollen ihre Stände in der Stadt verteilt aufbauen. Die „Kirmes mit Abstand“ als Ersatz für das große Volksfest kann ein Erfolg werden, kommentiert unser Autor.

Für Freunde von Volksfesten und Brauchtumsveranstaltungen ist das nach all den vielen Absagen eine gute Nachricht: Bis zum Ende der Sommerferien werden Schausteller aus der Region mit ihren Ständen in der Bonner Innenstadt und am Beueler Rheinufer vertreten sein. Die Stadt Bonn und die Schausteller haben sich in Coronazeiten auf eine „Kirmes mit Abstand“ verständigt.