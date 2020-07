Hospiz in Schweinheim : Johanniter-Hospiz am Waldkrankenhaus fehlt es an Spenden

Der Hospizverein

Der Hospizverein Bonn wurde 1997 als ambulanter Hospizdienst gegründet. Vorstand, Mitarbeiter und Helfer sind im linksrheinischen Stadtgebiet von Mehlem bis Bonn und in Wachtberg aktiv. Sie begleiten und beraten schwerstkranke und sterbende Menschen und ihre Angehörigen, und zwar zu Hause, in verschiedenen Einrichtungen oder im Hospiz am Waldkrankenhaus, mit dem der Verein eng kooperiert. Der Verein bietet Kurse für ehrenamtliche Hospizbegleiter an. Das Büro ist in der Junkerstraße 21 zu finden. Der Kontakt ist über zwei Wege möglich: ☎ 0228/62 90 69 00 oder per E-Mail an kontakt@hospizverein-bonn.de. Weitere Infos gibt es unter hospizverein-bonn.de.