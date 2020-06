Verdacht auf Drogenhandel : Polizei durchsucht Wohnungen mutmaßlicher Drogendealer in Bonn

Bonn Wegen des Verdachts auf Drogenhandel hat die Bonner Polizei am Dienstag vier Wohnungen in Auerberg, Bad Godesberg und Tannenbusch durchsucht. Dabei haben sie eine Person vorläufig festgenommen.

Die Bonner Polizei hat an diesem Dienstagmorgen vier Wohnungen in Auerberg, Bad Godesberg und Tannenbusch durchsucht. Dabei haben sie drei Tatverdächtige - eine 27-jährige Frau, einen 33-jährigen und einen 36-jährigen Mann - in einem Haus an der Sudetenstraße angetroffen, die unter dem Verdacht stehen, Drogenhandel zu betreiben.