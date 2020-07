Einbrüche in gewerbliche Objekte : Polizei nimmt Serieneinbrecher in Bonn fest

Nach intensiven Ermittlungen des auf Einbrüche spezialisierten Kriminalkommissariats 34 gelang der Bonner Polizei am Freitag die Festnahme eines Serieneinbrechers. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Daniel Maurer/Daniel Maurer

Bonn In Tannenbusch hat die Polizei am Freitag einen Serieneinbrecher verhaftet. Der 30-Jährige wird verdächtigt, im Stadtgebiet Bonn zahlreiche Einbrüche in gewerbliche Objekte begangen zu haben.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jill Mylonas

Die Festnahme eines Serieneinbrechers ist der Bonner Polizei am Freitag gelungen. Wie die Polizei mitteilt, wird der festgenommene 30-Jährige verdächtigt, im Stadtgebiet Bonn zahlreiche Einbrüche in gewerbliche Objekte begangen zu haben.

Seit Ende des vergangenen Jahres registrierten die Ermittler vermehrt Einbrüche in eben solche Objekte, bei denen die Vorgehensweise des zunächst unbekannten Täters auffiel.

An den Tatorten waren nahezu immer Fensterscheiben eingeschlagen worden. In vielen Fällen existierten Videoaufnahmen von Überwachungskameras. Die Auswertung dieser Aufnahmen führte schließlich zur Identifizierung des 30-Jährigen, der der Polizei auf dem Gebiet der Eigentums- und Betäubungsmittelkriminalität bekannt ist. Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft erließ ein Richter am Donnerstag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Er ist ohne festen Wohnsitz.