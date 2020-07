Mahsun Gürses : Polizei sucht Erftstädter wegen Schießerei in Bonn-Tannenbusch

Tannenbusch. Die Polizei sucht Mahsun Gürses aus Erftstadt. Der Mann soll Komplize bei einer Schießerei in Bonn-Tannenbusch gewesen sein.

Die Mordkommission der Polizei Bonn sucht weiterhin einen der mutmaßlichen Täter, die am 22. Mai auf das Auto eines 24-Jährigen auf einem Parkplatz an der Oppelner Straße in Bonn-Tannenbusch geschossen haben. Er ist mittlerweile identifiziert. Es handelt sich um den 29-jährigen Mahsun Gürses, Spitzname „Agit“, der in Erftstadt wohnt, sich nach bisherigem Kenntnisstand aber dort nicht aufhält.