Nutzung noch unklar : Trinkpavillon an der Stadthalle Bad Godesberg ist wieder offen

Bad Godesberg Weil der große Saal einsturzgefährdet ist, hat die Stadt die gesamte Bad Godesberger Stadthalle samt Nebenbauten vorsorglich dicht gemacht. Zumindest der Trinkpavillon kann vorerst wieder genutzt werden. Wie und wann wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Eine gute Nachricht hat den Verein Bürger.Bad.Godesberg um seinen Vorsitzenden Joachim Schäfer ereilt: Der Trinkpavillon an der Stadthalle kann wieder genutzt werden. Veranstaltungen, Wasserausschank und Vereinsleben können also wieder stattfinden. In welchem Rahmen, werde sich in den kommenden Tagen zeigen, sagte Schäfer.