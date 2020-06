Jugendliche sind polizeibekannt : Zwei 16-Jährige beschädigen 34 Autos in Friesdorf

Friesdorf In der Nacht zum Montag haben zwei 16-Jährige in Friesdorf 34 Autos beschädigt. Teilweise entwendeten sie aus den Fahrzeugen auch Wertgegenstände. Der Polizei sind die Jugendlichen bereits bekannt.

In Friesdorf sollen zwei 16-Jährige am frühen Montagmorgen insgesamt 34 Autos beschädigt haben. Wie die Polizei mitteilte, waren die Jugendlichen gegen 1.20 Uhr auf der Ürziger Straße dabei beobachtet worden, wie sie sich an mehreren geparkten Pkws zu schaffen machten. Auf der Straße An Brenigs Ziegelei stellten die Einsatzkräfte die zwei Jugendlichen. Zeugen hatten die Taten bemerkt und die Polizei alarmiert.