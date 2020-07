Abfallentsorgung in Bonn : Bonnorange sieht beim Verkehr rot

Einer der Mitarbeiter auf dem Wertstoffhof: Udo Theobald kontrolliert einen Wertstoffcontainer. Foto: Martin Wein

Bonn Wegen langer Staus Am Dickobskreuz werden Wertstoffe samstags nur noch in Bad Godesberg angenommen. Der Grund für die Verlegung: Vor die Schranke in Endenich passen immer nur drei Autos.



Ein weißer Lieferwagen mit einem großen aufgedruckten Hund auf der Seite bringt zwei Kubikmeter Bauschutt. Aus einem roten Kombi grüßen zwei riesige Plüschtiere von der Kirmes auf ihrer letzten Reise: Am Mittwochnachmittag herrscht auf dem Wertstoffhof Am Dickobskreuz reger Zulauf. Zwar sei die angelieferte Abfallmenge in den ersten fünf Monaten 2020 im Jahresvergleich etwa konstant geblieben, erklärt Richard Münz, der bei Bonnorange die Abfallwirtschaft verwaltet (etwa 240 Bürger geben täglich Wertstoffe ab). „Aber nach vier Wochen Schließung bis Mitte April infolge der Kontaktbeschränkungen haben wir seit Mai deutlich mehr Zulauf als sonst“.

Angesichts dessen hat es einige GA-Leser vor allem aus den nördlichen und westlichen Stadtteilen erzürnt, dass der kommunale Abfallbetrieb ausgerechnet am Samstag in der Weststadt keine Wertstoffe mehr annimmt. Statt der Sammelstelle Am Dickobskreuz ist nun die neue Anlage an der Weststraße in Bad Godesberg samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Diese hatte bislang am Wochenende geschlossen und hat durchschnittlich mit 120 Anlieferungen eine nur halb so hohe Kundenfrequenz.

„Die räumlichen Verhältnisse sind dort einfach ganz andere“, bittet Münz um Verständnis. Am Dickobskreuz passen höchstens drei Fahrzeuge vor der Schranke in die Auffahrt. Bedingt auch durch die Großbaustelle gegenüber und dem vermehrten Kundenzustrom hätten sich mehrfach Staus bis zum Kreisel an der Siemensstraße im Norden und zur Knauber-Einfahrt im Süden gebildet. Der Durchgangsverkehr zu den anliegenden Geschäften sei erheblich behindert worden.

An der Weststraße seien die Verhältnisse geräumiger. Dort könnten Fahrzeuge in der langen Auffahrt warten und zwei Fahrzeuge parallel eingelassen werden. Um das Distanzgebot zu wahren, habe man sich für diese Lösung entschieden. Spätestens ab Spätsommer sei eine Öffnung beider Sammelstellen auch an Samstagen vorgesehen. Man bemühe sich um geeignetes Personal.

Kurze Wege Wertstoffsäcke für kleinere Müllmengen Wer sich Wege ersparen möchte, muss nicht warten, bis eine Pkw-Ladung Abfall für 15 Euro zusammen ist, rät Bonnorange-Sprecher Jérôme Lefèvre. Kleinere Mengen könnten über einen Wertstoffsack mit der Hausmüllabfuhr entsorgt werden. „Säcke im Umfang von 70 Litern gibt es für 3,50 Euro bei 40 Verkaufsstellen im Stadtgebiet.“