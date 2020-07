Alternative zu Pützchens Markt : Ab Freitag drehen sich die Karussells in Bonn

Wie auf diesem Foto beim Martini Markt in Bad Honnef drehen sich auch in Bonn in diesen Sommerferien kleine Fahrgeschäfte. Foto: Frank Homann

Bonn Das Hygienekonzept steht, am Freitag geht es dann teilweise los: An verschiedenen Standorten in der Bonner Innenstadt und am Rheinufer werden Süßigkeitenstände und einzelne Karussells stehen.

Schausteller aus der Region beginnen an diesem Mittwoch mit den Aufbauarbeiten für Kirmesangebote in der Innenstadt. Die Stadt Bonn und die Veranstaltungs-Arbeitsgemeinschaft der Schausteller hatten sich vergangene Woche darauf verständigt, als Ausgleich für die vielen wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Jahrmärkte eine Familienkirmes mit Abstand in der Bonner Innenstadt und am Beueler Rheinufer anzubieten.

Die Kinderkarussells werden sich ab Freitag, 10. Juli, bis Ende August an folgenden Standorten drehen: Bottlerplatz, Mülheimer Platz, Münsterplatz und Remigiusplatz. Zusätzlich werden auf dem Friedensplatz zwei Stände aufgebaut: Süßwaren und Entenangeln. Alle Stände werden täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet haben. Die Schausteller-Arge unter Leitung von Gustl Kipp und Peter Barth bereiten außerdem ein ähnliches Angebot für die rechte Rheinseite vor.

