Bonner Marktplatz : Fest zum Tag der Vereinten Nationen in Bonn gestartet

Foto: Stefan Knopp Auf dem Bonner Marktplatz findet ein Fest zum Tag der Vereinten Nationen statt.

Bonn Unter dem Motto "Leaving no one behind" - Niemanden zurücklassen - findet am Samstag in Bonn das Bürgerfest zum Tag der Vereinten Nationen statt. Auf dem Marktplatz stehen Infozelte, um sich über die Arbeit der 21 in Bonn ansässigen UN-Organisationen zu informieren.

Keine Wochenmarktstände, sondern Infozelte findet man heute auf dem Bonner Marktplatz. Dort hat Oberbürgermeister Ashok Sridharan zusammen mit dem Leiter des Internationalen Zentrums für Berufsbildung der UN Shyamal Majundar am Samstagmittag den Tag der Vereinten Nationen eröffnet.

Bis 18 Uhr kann man sich dort im großen Zelt über die Arbeit der 21 in Bonn ansässigen UN-Organisationen informieren, das Bühnenprogramm mit der Band UNbearables, MAM, Kinderzauberer und der afrikanischen Clown-Show Adesa verfolgen und an vielen Aktionen auch von Nichtregierungsorganisationen teilnehmen.