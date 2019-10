Bauarbeiten an der Fahrbahn : Sperrung der A59 sorgt für lange Staus

Bonn Die A59 ist seit dem 11. Oktober wegen Bauarbeiten an der Fahrbahn gesperrt. Dadurch bedingt und wegen des Ferienbeginns staut es sich zurzeit stark auf den Ausweichstrecken.

Der Landesbetrieb Straßen NRW hat den Abschnitt zwischen den Autobahndreiecken Bonn-Ost und Bonn-Nordost in Fahrtrichtung Köln am Freitagabend planmäßig gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten an der Fahrbahn. Am Montagmorgen gegen 5 Uhr wird die Strecke laut Landesbetrieb wieder freigeben.