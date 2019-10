Zwangsweise Stromabschaltungen : Warum Bonnern plötzlich das Licht ausgeht

Bonn Offene Stromrechnungen: Insgesamt rund 1000 Mal wurde 2018 Kunden in Bonn der Strom gesperrt. Ein Arbeitskreis will diese Zahl nun minimieren.

Plötzlich ist der Strom weg, man sitzt im Dunkeln, Heizung, Fernseher und Herd funktionieren nicht, der Kühlschrank taut ab. Niemand will, dass es soweit kommt, aber die Energieanbieter sehen sich manchmal gezwungen, Menschen den Strom abzustellen, wenn sie ihn nicht bezahlen. Dagegen geht der Arbeitskreis "Energiesperrungen vermeiden" mit Beratung und Information vor. Am Freitag veranstaltete er einen Infotag im Stadthaus.

Solche Anschaffungen sind für Menschen, die Sozialleistungen beziehen, aber oft ein Problem. Dafür müssten sie Darlehen aufnehmen, sprich Schulden machen, sagte Ulrich Franz vom Runden Tisch gegen Kinder- und Familienarmut, den Caritas und Diakonie in Bonn ins Leben gerufen haben. Den Durchlauferhitzer auszutauschen sei Vermietersache, "aber die versuchen oft, Kosten zu vermeiden". Hinzu komme, das der in den Sozialleistungen enthaltene Stromsatz kaum ausreiche, um alles zu bezahlen.

Rechtzeitige Beratungen soll Abschaltungen verhindern

Manchmal nützt all das nichts. Aber, erklärte Carolin Herpertz von den SWB Energie und Wasser, seit der Arbeitskreis "Energiesperren vermeiden" die Arbeit aufgenommen hat, habe sich die Situation verbessert. Vor 2015 habe es durchschnittlich rund 1500 Sperren im Jahr gegeben, 2018 seien es nur noch etwas mehr als 1000 gewesen. "In den allermeisten Fällen entsperren wir am gleichen oder spätestens am darauffolgenden Tag wieder."