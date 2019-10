Bonner Staatsschutz ermittelt : Offenbar Schüsse auf Unterkunft für Zuwanderer in Zülpich

Zülpich Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochabend die Fensterscheibe einer Unterkunft für Zuwanderer in Zülpich beschädigt - mutmaßlich durch Schüsse. Der Staatsschutz der Bonner Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Mutmaßlich durch Schüsse ist eine Unterkunft für Zuwanderer und Asylbewerber in Zülpich am Mittwochabend beschädigt worden. Wie die Bonner Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden zwei schussähnliche Geräusche an der Unterkunft an der Theodor-Heuss-Straße gehört, danach wurden die Beschädigungen entdeckt. Der Staatsschutz der Bonner Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

„Gegen 21.45 Uhr waren drei Bewohnerinnen in einer Küche im ersten Obergeschoss, als sie die schussähnlichen Geräusche hörten“, so Robert Scholten, Sprecher der Polizei Bonn. Anschließend wurden die Beschädigungen am Küchenfenster entdeckt. Direkt nach den Geräuschen entdeckten die drei Frauen vor der Tür einen dunklen VW Golf, der mit mehreren Personen besetzt war, und sich von der Unterkunft entfernte. „Das Geschoss beschädigte die äußere Scheibe der Doppelverglasung, durchbrach die Scheibe aber nicht vollständig“, so Scholten.

Ob der dunkle VW Golf im Zusammenhang mit der Tat steht, sei derzeit noch unklar. Auch ist unklar, um welches Geschoss es sich handelte. Ein Projektil oder ähnliches wurde nicht am Tatort gefunden. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zum Erfolg.Verletzt wurde bei dem Angriff niemand.

Bei der Unterkunft handelt es sich nach GA-Informationen um ein Mehrfamilienhaus, in dem acht Familien untergebracht sind. Insgesamt leben dort 27 Personen. „Zu den möglichen Tathintergründen haben wir aktuell keine Erkenntnisse“, so Scholten. Auch in den sozialen Netzwerken gebe es keine Hinweise auf die Tat. Gerade nach dem Anschlag auf eine Synagoge und einen Döner-Imbiss in Halle am Mittwoch wenige Stunden zuvor prüfen die Ermittler in Zülpich mögliche Hintergründe genau. Auch deshalb sind die Beamten noch am Donnerstag an der Unterkunft vor Ort und befragen mögliche Zeugen und Nachbarn. „Wir sind Teil der gesamten, aktuellen Sicherheitslage“, so Scholten. Eine Ermittlungsgruppe wurde eingerichtet.