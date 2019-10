Stadtplan für besseres Klima : Karte veranschaulicht Details zum Stadtklima in Bonn

Karte veranschaulicht Details zum Stadtklima in Bonn

Übersichtskarte zum Stadtklima in Bonn.

Bonn Eine neue Planungshinweiskarte soll Hilfestellung für städtebauliche Entscheidungen leisten.

Schon jetzt betrachten die Stadtplaner bei jedem neuen Bauprojekt, wie es sich auf das Klima in Bonn auswirkt. Dort, wo Flächen durch Straßen, Gebäude oder Plätze versiegelt werden, heizt sich die Luft auf. Bäume spenden hingegen Schatten und sorgen dafür, dass es kühl bleibt. Genau das ist auf der neuen Planungshinweiskarte zu sehen.

So ist die Bonner Innenstadt eine warme Zone, der Hofgarten hingegen erfrischend kühl - vor allem an heißen Sommertagen. Die Basis für die Ergebnisse ist die im vergangenen Sommer veröffentliche Klima-Analysekarte, der ein Stadtklimamodell zugrunde liegt. Zudem wurden dabei auch ein digitales Geländemodell sowie dreidimensionale Gebäudemodelle einbezogen.

Tagsüber kühlt der Rhein, nachts wärmt er

"Die Daten sind nicht überraschend", erklärt Cornelia Burmeister vom Planungsbüro GEO-NET Umweltconsulting, das die Karte im Auftrag der Stadt entwickelt hat. Doch nun gebe es laut Burmeister erstmals eine Ansicht für ganz Bonn, die auch Zusammenhänge erläutere. Denn auch in Bad Godesberg wird es entlang der B 9 sehr warm. Während der Rhein tagsüber die Stadt kühlt, macht er nachts genau das Gegenteil. Die Wassertemperatur bleibt in Tropennächten bei 27 Grad, was die Umgebung erwärmt. Ein anderes Beispiel ist der Annaberger Hof, der umringt von Wald ist. Oberbürgermeister Ashok Sridharan war davon ausgegangen, dass es dort keine Probleme gibt. "Aber die umliegenden Felder spenden keinen Schatten, sondern werden durch die Sonne erwärmt", erklärt Burmeister.