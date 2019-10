Gemeinsam vertrauen : Kunstprojekt Factory of Trust in Bonn

Kunstprojekt Factory of Trust in Bonn

Bonn Das Kunstprojekt "Factory of Trust" ist noch bis Samstag in der Fabrik45 zu erleben. Die Ausstellung setzt sich mit dem Gefühl des Vertrauens auseinander.

Der Raum ist in rötlich-violettes Licht getaucht, aus großen Musikboxen klingt der eigens konzipierte Sound. Die Besucher können sich frei im Raum bewegen. Nichts trennt Darstellerinnen und Zuschauer.

Eine ganz besondere Ausstellung wurde gestern Abend in der Fabrik45, Hochstadenring 45, eröffnet. Wer möchte, kann sich noch bis Samstag, 12. Oktober, mit dem Gefühl des Vertrauens auseinandersetzen und dabei der Frage nachgehen, was Vertrauen für ihn bedeutet - aber auch damit, wie sich Vertrauen anfühlt. Die "Factory of Trust" setzt dabei auf das Zusammenspiel einer Licht- und Soundinstallation und den Auftritt von drei Performerinnen inmitten der Besucher.